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Окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

27 грудня 2022, 21:37

Окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

На Донбасі війська РФ, попри значні втрати в живій силі, продовжують спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Лиманському — намагаються поліпшити тактичне становище. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що вогонь противника фіксувався в районах низки населених пунктів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

«У зв'язку зі значними втратами особового складу, на Луганщині відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів у підрозділи», — йдеться у зведенні Генштабу.

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