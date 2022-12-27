Окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

На Донбасі війська РФ, попри значні втрати в живій силі, продовжують спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Лиманському — намагаються поліпшити тактичне становище. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що вогонь противника фіксувався в районах низки населених пунктів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.



«У зв'язку зі значними втратами особового складу, на Луганщині відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів у підрозділи», — йдеться у зведенні Генштабу.

Дивіться також:



