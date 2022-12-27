У центрі Краматорська виросте ліс ялинок

Краматорськ. Фото: Олександра Гончаренка

У центрі Краматорська перед Новим роком висадили 50 ялинок. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«Так, без гірлянд і новорічних прикрас, але вони тут тепер назавжди. На місці старих аварійних дерев, які прибрали цієї осені, виросте справжній ліс ялинок. Ялинки двох видів: благородні блакитні та звичайні зелені, але також красиві. Дерева дорослі, з потужною кореневою системою, їхній вік — не менше 14 років», — зазначив Гончаренко.