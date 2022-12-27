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Головні події в окупації 27 грудня

27 грудня 2022, 22:55

Головні події в окупації 27 грудня

Суспільство

У Макіївці зловмисники розстріляли сім'ю ромів із восьми осіб, включаючи чотирьох дітей, і викрали їхній автомобіль. За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, вбивство скоїли бійці «ЧВК Вагнера».

Понад 700 бійців полку «Азов» восьмий місяць перебувають у полоні Росії. Російські окупанти утримують не тільки українських військових цивільних жителів України. За словами учасника громадської організації «Цивільні в полоні» Іллі Гончара, йому відомо про 200 родин, родичів яких забрали військовослужбовці РФ і представники окупаційної «влади».

У Сєвєродонецьку окупанти продовжують відкривати житло мешканців, які виїхали з міста. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» та дати згоду на вселення до їхніх житлових приміщень або підписати відмову. У новому списку — квартири на проспекті Гвардійському, вулиці Богдана Ліщини, Новікова, Гагаріна, Юності, Першотравневій, проспекту Центральному та ін.

У Підмосков'ї було затримано 8 мобілізованих російських військових, які виїхали з окупованої частини Луганської області.

Окупаційна влада не планує проводити в Донецьку масові новорічні заходи нібито через обстріл.

Поранених російських окупантів звозять до Первомайського ліцею, де загарбники обладнали ще один шпиталь.

29 населених пунктів на Харківщині перебувають в окупації.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу міста Олешки на Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятеро поранено.

У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель мешканця села Старомлинівка під Волновахою через обстріл.

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