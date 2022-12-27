Головні події в окупації 27 грудня

Суспільство



У Макіївці зловмисники розстріляли сім'ю ромів із восьми осіб, включаючи чотирьох дітей, і викрали їхній автомобіль. За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, вбивство скоїли бійці «ЧВК Вагнера».



Понад 700 бійців полку «Азов» восьмий місяць перебувають у полоні Росії. Російські окупанти утримують не тільки українських військових цивільних жителів України. За словами учасника громадської організації «Цивільні в полоні» Іллі Гончара, йому відомо про 200 родин, родичів яких забрали військовослужбовці РФ і представники окупаційної «влади».



У Сєвєродонецьку окупанти продовжують відкривати житло мешканців, які виїхали з міста. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» та дати згоду на вселення до їхніх житлових приміщень або підписати відмову. У новому списку — квартири на проспекті Гвардійському, вулиці Богдана Ліщини, Новікова, Гагаріна, Юності, Першотравневій, проспекту Центральному та ін.



У Підмосков'ї було затримано 8 мобілізованих російських військових, які виїхали з окупованої частини Луганської області.



Окупаційна влада не планує проводити в Донецьку масові новорічні заходи нібито через обстріл.



Поранених російських окупантів звозять до Первомайського ліцею, де загарбники обладнали ще один шпиталь.



29 населених пунктів на Харківщині перебувають в окупації.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу міста Олешки на Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятеро поранено.



У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель мешканця села Старомлинівка під Волновахою через обстріл.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.