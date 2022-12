Бахмут Донецької області продовжує протистояти окупантам. Про це повідомляє Міноборони.



У відомстві показали дорогу до Бахмута. На кадрах також видно розриви снарядів.

Bakhmut is for those who have guts.

Bakhmut is the city of heroes.

We will never surrender.

