Вночі окупанти обстріляли Нікопольщину, пошкоджено десяток будинків

Вночі окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Армія РФ вдарила по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося, за даними Резніченка, без жертв та постраждалих.

Голова Дніпропетровської ОВА розповів, що російськими снарядами у Червоногригорівській громаді пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередач, а також розбито 20 сонячних панелей.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.