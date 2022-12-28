Російські війська, що штурмують Бахмут, виснажені — ISW

Російська армія атакуюча ЗСУ в районі Бахмута виснажена, ситуація може наближатися до кульмінації. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що втрати російських військ на цій ділянці фронту призводять до того, що окупанти зменшують чисельність штурмових груп.



У ISW прогнозують уповільнення просування військ РФ у районі Бахмута і пишуть, що ситуація в цьому районі нагадує становище окупантів під Херсоном у серпні. За словами аналітиків, у серпні аналогічно російські війська деградували від батальйонних та ротних тактичних груп до загонів на Херсонському напрямку. Використання ж малих груп армією РФ вказувало тоді, що російські війська не можуть керувати досить великими для успіху з'єднаннями, і її наступ у цьому районі завершився.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.