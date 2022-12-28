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У Донецькій ОВА розповіли про російські обстріли на трьох напрямках

28 грудня 2022, 10:34

У Донецькій ОВА розповіли про російські обстріли на трьох напрямках

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, поодинокі обстріли зафіксовані на різних ділянках фронту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту — без жертв», - написав він.

На Горлівському напрямку, за інформацією Кириленка, 3 людей поранено в Бахмуті, ще в результаті російських обстрілів у місті спалахнула багатоповерхівка.

На Лисичанському напрямку російськими снарядами було пошкоджено будинок у Сіверську, обстрілювали окупанти, як розповіли у Донецькій ОВА, ще й Торське Лиманської громади. Обійшлося без жертв.

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