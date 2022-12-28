За роботу на окупантів засуджено жителя Краматорська

За роботу на окупантів засуджено мешканця Краматорська. Фото: СБУ

Одинадцять років за ґратами проведе інформатор із Краматорська, який передавав дані армії РФ про позиції ЗСУ. Про це повідомляють у прес-службі СБУ.



Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення засуджений збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донбасу.



«Насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська», - розповіли в СБУ.



Краматорця було затримано в ході контрдиверсійних заходів на території регіону в березні. Суд призначив йому покарання у вигляді 11 років ув'язнення.



«Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «днр» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України. Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона «звітувала» ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників. Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську», - йдеться у повідомленні.



Під час обшуку, як пише СБУ, у зловмисника були виявлені мобільні телефони з доказами листування з окупантами.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 («Участь у терористичній групі чи терористичній організації») КК України. Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські війська за минулу добу десять разів вдарили по регіону.