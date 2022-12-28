Обстріл Харківської області: Снаряд влучив у багатоквартирний будинок

Війська Росії обстріляли село Ківшарівка у Куп'янському районі Харківщини, влучили у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини у Куп'янському районі. Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд потрапив до житлового багатоквартирного будинку в Ківшарівці», - йдеться у повідомленні.



За словами Синєгубова, квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Раніше сьогодні росармія обстріляла Харків із ракетних комплексів С-300, поранено чоловіка.