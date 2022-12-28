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В Україні затвердили перелік окупованих територій і тих, де ведуться бойові дії

28 грудня 2022, 18:19

В Україні затвердили перелік окупованих територій і тих, де ведуться бойові дії

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що у грудні уряд ухвалив постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ. Цей перелік затверджується наказом Мінреінтеграції за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та міських військових адміністрацій.

Наказом Мінреінтеграції №309 затверджено відповідний перелік. Зазначені у ньому території діляться ті, які окуповані Росією і яких ведуться (велися) бойові дії. Останні, у свою чергу, поділені на території можливих та активних бойових дій.

Також до переліку ретроспективно включені території, на яких велися бойові дії та тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року та на яких бойові дії чи тимчасова окупація завершились.
До нового списку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Затверджений перелік застосовуватиметься, зокрема, для організації виплат переселенцям, проведення приватизації державного майна, спрощеного вступу до навчальних закладів, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів тощо.

У Мінреінтеграції наголошують, що право на виплати мають особи, які виїхали із населених пунктів, які включені до переліку як території: можливі бойові дії; активних бойових дій; окуповані Російською Федерацією, на яких не визначено дату завершення бойових дій (дату припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації та вважаються такими, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією.

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