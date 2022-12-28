Головні події в окупації 28 грудня

Суспільство



Трьох жителів села Золоте Поле у тимчасово окупованому Криму заарештували на одинадцять, дванадцять та тринадцять діб — вони слухали та співали пісні «українських націоналістів».



Близько 14 тисяч українських дітей було примусово депортовано з окупованих територій до Росії. Поки що відомо про те, що 400 дітей з України було усиновлено російськими сім'ями.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька ввечері загинула жінка, також у угрупуванні «ДНР» заявили мінімум про двох поранених.



Внаслідок обстрілу в місті Олешки на Херсонщині загинула жінка.



Деокупація



Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вже вдалося звільнити понад 1800 сіл та міст від російських загарбників.



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