Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Наші захисники неба збили усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину. А це були п’ять «Шахедів», - розповів він.

Нікополь та Марганецьку громаду російські війська тричі, за даними Резніченка, накрили вогнем із важкої артилерії. Розбили багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач. Обійшлося без постраждалих.

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