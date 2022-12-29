Обстріли Херсонської області: Минулої доби загинула одна людина, дев'ять поранено

Один житель Херсонської області загинув і дев'ятеро отримали поранення, зокрема 10-річна дитина, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Хлопчика в середньому стані тяжкості з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями доправили до лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.



За його словами, російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонської області у середу, зокрема 12 разів Херсон. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

Янушевич повідомив, що окупанти вели вогонь із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.