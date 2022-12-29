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Ніч на Донеччині пройшла без жертв вперше за довгий час — ОВА

29 грудня 2022, 10:19

Ніч на Донеччині пройшла без жертв вперше за довгий час — ОВА

Армія РФ атакувала Донеччину на трьох напрямках. Фото: Павло Кириленко Армія РФ атакувала Донеччину на трьох напрямках. Фото: Павло Кириленко

Ніч на Донеччині пройшла з численними обстрілами, але вперше за тривалий час — без жертв серед цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку цієї ночі, за його словами, окупанти вдарили по Кураховому, у місті російськими снарядами пошкоджено 2 будинки, 2 господарські будівлі та приміщення підприємства. Також зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки та Авдіївки.

Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку окупанти завдали ракетного удару по санаторію в Соледарі, а вранці армія РФ обстріляла підприємство у Костянтинівці та приватний будинок у Бахмуті.

«На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинки на двох вулицях у Сіверську, а в Лиманській громаді під вогонь знову потрапили Торське і Зарічне — точні наслідки встановлюємо», - розповів Кириленко.

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