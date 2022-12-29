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У Херсоні під обстріл потрапив обласний кардіодиспансер, є поранені

29 грудня 2022, 11:51

У Херсоні під обстріл потрапив обласний кардіодиспансер, є поранені

Херсон. Фото: ОП Херсон. Фото: ОП

У Херсоні під обстріл потрапила медустанова. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні через російські обстріли міста пошкоджено обласний кардіологічний диспансер. Постраждали двоє людей: охоронець і працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів», — уточнив Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що один мешканець Херсонської області загинув і дев'ять дістали поранення, зокрема 10-річна дитина, через обстріли з боку російських окупантів за минулу добу.

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