Залужний: Сили оборони збили 54 із 69 ракет, випущених РФ під час атаки

Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети із 69 запущених російською армією. Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача Валерія Залужного у Facebook.



«Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 щодо об'єктів енергетичної інфраструктури нашої країни», - йдеться у повідомленні.



Раніше у прес-службі Оперативного командування "Південь" повідомили про те, що на півдні сили ППО знищили 24 ракети.