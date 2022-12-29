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На заході Донецька поранено жінку

29 грудня 2022, 16:18

На заході Донецька поранено жінку

На заході окупованого Донецька через обстріл вдень поранено мирну жительку. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».

Зазначається, що жінка 1942 року народження дістала поранення по вул. Полухіна в Петровському районі.

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