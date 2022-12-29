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Кого Путін призначив «прокурорами» захоплених територій України

29 грудня 2022, 19:18

Кого Путін призначив «прокурорами» захоплених територій України

Президент РФ Володимир Путін призначив «прокурорів» в чотирьох частково окупованих областях України. У РФ ці території називають «новими регіонами Росії», в яких тепер вибудовуватимуть окупаційний чиновницький апарат.

В окупованій Луганській області «прокурором» призначено Гліба Михайлова. Він раніше обіймав посаду заступника прокурора Дагестану, зазначає видання «Новое дело». За даними ЗМІ, до отримання посади у наглядовому відомстві він працював в управліннях Слідчого комітету з Мурманської області та Чечні.

У частково окупованій Запорізькій області «прокурором» став Кирило Осипчук. Він у 2002-2021 роках працював у прокуратурі Хабаровського краю, навесні 2021 року був призначений першим заступником прокурора Ростовської області.

У частково окупованій Херсонській області «прокурором» став Андрій Петров. Він обіймав різні посади у прокуратурах Чечні, Саратовської, Костромської та Свердловської областей, а також Ямало-Ненецького автономного округу. Із 2019 року він працював заступником прокурора Кіровської області.

У частково окупованій Донеччині «прокурором» став Андрій Співак. Цим же указом йому надано класний чин держрадника юстиції 2-го класу. Співак очолював «прокуратуру ДНР» із 2018 року, до цього був «заступником прокурора».

Усі так звані прокурори призначено на п'ятирічний термін.

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Раніше у Раді Федерації з'явилися сенатори від окупованих територій України. Кожен регіон висуває по двох членів СФ: від виконавчої влади та від представницького органу (заксобрання).

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