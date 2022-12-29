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Головні події в окупації 29 грудня

29 грудня 2022, 22:40

Головні події в окупації 29 грудня

Суспільство

У захопленому військами РФ Маріуполі збудовано 22 нові будинки, заявив перший «заступник голови уряду ДНР» Євген Солнцев. При цьому російська армія знищила в Маріуполі 1368 багатоповерхівок. Таким чином, 22 нові будинки — це менше ніж 2% від необхідної кількості житла.

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник призупинив дію комендантської години на Новий рік та Різдво у деяких селищах та містах окупованої Луганської області.

На підконтрольній угрупованні «ЛНР» території підвищують комунальні платежі. Підвищення очікується з 1 січня 2023 року, тарифи зростуть у середньому на 17%.

Президент РФ Володимир Путін призначив «прокурорів» у чотирьох частково окупованих областях України. У РФ ці території називають «новими регіонами Росії», в яких тепер вибудовуватимуть окупаційний чиновницький апарат.

Деокупація

Поліція з початку деокупаційних заходів у Миколаївській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях виявила 1116 тіл загиблих цивільних осіб.

Бойові дії

На заході Донецька внаслідок обстрілу вдень поранено мирну мешканку.

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