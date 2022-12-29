З Бахмуту та околиць виїхали майже всі жителі, але 10% все ще там

З Бахмутської громади виїхали майже 90% мешканців, проте під постійними обстрілами досі живе близько 8700 цивільних. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Бахмута Олександр Рева.



За його словами, до більш безпечних регіонів або за кордон виїхали понад 70 тисяч мешканців громади. Він закликає евакуюватися тих, хто поки що залишається в Бахмуті та околицях.



Для тих, хто хоче виїхати, працює гаряча лінія для евакуації: +380954987615.



З 2 січня евакуйовані прямуватимуть до Черкаської області, де людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших в Україні – російські війська не залишають спроби прориву та захоплення нових територій Донецької області.