Сили ППО вночі збили 16 із 16 ударних БПЛА, якими армія РФ атакувала Україну

Вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що всього армією РФ було випущено 16 «Шахедів». Дрони-камікадзе атакували Україну з південно-східного та північного напрямків, а для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

«Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України», - розповіли військові.

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