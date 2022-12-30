За добу армія РФ завдала по Херсонській області 81 удару

Російські окупанти минулої доби 81 раз обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Населені пункти області окупанти обстрілювали артилерією, РСЗВ та мінометами.

«Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки», - розповів Янушевич.

За його даними, минулої доби через російські обстріли поранення отримала одна людина.

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