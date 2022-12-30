Армією РФ за минулу добу обстріляно 7 населених пунктів Донецької області

Російські окупанти за добу 12 разів ударили по Авдіївці. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці минулої доби зафіксували 29 російських обстрілів території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл одна людина загинула в Бахмуті і ще одна була поранена.



Російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів регіону. 12 разів ударили по Авдіївці. Також армією РФ були атаковані Костянтинівка, смт Велика Новосілка, села Времівка, Кам'янка, Красногорівка, Веселе.

Армія РФ атакувала Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300», «Градів», артилерії.

Знищено та пошкоджено 6 цивільних об'єктів регіону – житловий будинок, школа-інтернат, кінотеатр, гуртожиток ліцею, автомобілі.

«Росіяни завдали 4 ракетних удари по Костянтинівці, пошкоджено оселі та інфраструктуру. Поліцейські парамедики допомогли жінці в стані шоку», - розповіли правоохоронці.

Велику Новосілку, Времєвку та Кам'янку окупанти бомбили з повітря. За попередніми даними правоохоронців, жертв немає.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 88 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34034 особи, серед них 5061 – діти, 1987 – люди з інвалідністю.

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