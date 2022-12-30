Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів

Слідчий комітет Росії вважає, що у Маріуполі навесні 2022 року загинули близько трьох тисяч місцевих мешканців. Про це із посиланням на СК РФ повідомляє The Insider.



На підставі цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та інших українських військових, включаючи командира батальйону «Азов» Дениса Прокопенка.



За версією російських силовиків, українська сторона винна у загибелі людей, оскільки «навмисно використовувала місто та його громадянську інфраструктуру у військових цілях». У той час, як містян вбивала та тримала у блокаді російська армія.



В Маріуполі через дії російських сил загинули до 22 тисяч осіб, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Нещодавно журналісти Associated Press вивчили супутникові знімки та виявили у Маріуполі понад 10 тисяч нових могил.