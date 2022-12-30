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«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голов «республік» призначатимуть «парламенти»

30 грудня 2022, 13:58

«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голов «республік» призначатимуть «парламенти»

Голосування за нову «конституцію» в Донецьку. Фото: «Народна рада ДНР» Голосування за нову «конституцію» в Донецьку. Фото: «Народна рада ДНР»

Так звані «народні ради» («парламенти») угруповань «ДНР» та «ЛНР» прийняли нові «конституції республік». Це сталося сьогодні на засіданнях у Донецьку та Луганську відповідно.

Окупаційна влада пояснює, що необхідність прийняття нових «конституцій» виникла після «вступу» так званих «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії — по факту анексії територій Донецької та Луганської областей.

Голосування за нову «конституцію» в Донецьку. Фото: «Народна рада ДНР»

Зазначається, що «документи» не повинні суперечити Конституції РФ. Обидві «конституції» передбачають обрання голів «республік» шляхом голосування у «парламенті». Раніше діяла процедура загальних прямих «виборів».

При цьому «парламенти» «ДНР»/«ЛНР», як і раніше, «обиратимуться» шляхом прямих «виборів» строком на п'ять років.

Примітно, що ще в першій половині грудня глава «ДНР» Денис Пушилін говорив, що так звані вибори «парламенту» та голови пройдуть в один день — 10 вересня 2023 року.

Тобто лише кілька тижнів тому про зміну «процедури» обрання не йшлося. Не виключено, що цей факт не хотіли озвучувати публічно.

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