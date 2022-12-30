За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони

«Конституції», які ухвалили угруповання «ЛНР» і «ДНР», виключають застосування норм українського законодавства.



Як заявили в «ЛНР», раніше українське законодавство застосовували у випадках, коли в «республіці» не було якихось певних «нормативних правових актів».



«Конституція ЛНР виключає застосування законів, ухвалених в Україні», — заявив «заступник голови народної ради ЛНР» Олег Коваль, передає сепаратистський сайт «ЛИЦ».



Він уточнив, що тепер угруповання спирається «тільки на нормативно-правові акти, які діють у російському правовому полі».



«У Росії є законодавство федеральне, яке поширюється на всі суб'єкти, і є регіональне. Сьогоднішній процес — це ось якраз у межах регіонального законодавства. Регіональне законодавство не може суперечити федеральному. Сьогоднішній перехід на нові стандарти — він є плавним, поступовим і безболісним», — запевняє Коваль.



В угрупованні «ДНР» — аналогічна ситуація з повним виключенням застосування українських законів.

Нагадаємо, так звані «народні ради» («парламенти») угруповань «ДНР» і «ЛНР» ухвалили сьогодні нові «конституції республік». Обидві «конституції» передбачають обрання очільників «республік» шляхом голосування в «парламенті».



Примітно, що ще в першій половині грудня очільник «ДНР» Денис Пушилін говорив, що так звані вибори «парламенту» і очільника відбудуться в один день — 10 вересня 2023 року. Тобто всього кілька тижнів тому про зміну «процедури» обрання не йшлося. Або ж це не хотіли озвучувати публічно.