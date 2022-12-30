У Києві через війну загинули 120 мирних жителів, ще 495 отримали поранення

У Києві з початку повномасштабної війни через дії російських військ загинуло 120 громадян, у тому числі п'ятеро дітей, ще 495 мешканців столиці отримали поранення. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.



«На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя. У період з 24.02.2022 по 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян. Серед яких російські ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, із них 30 були дітьми», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



За його даними, станом на сьогодні окупанти здійснили на столицю 52 повітряні атаки, пошкодивши понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала критична інфраструктура міста.



Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення у столиці прозвучало 638 сирен повітряної тривоги загальною тривалістю 693 години 49 хвилин, тобто майже 29 днів.