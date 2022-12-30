Українські військові вдарили по росіянах у районі Донецька, загарбники наступають на двох напрямках

Українські військові вразили угруповання російських військ у районі тимчасово захопленого Донецька. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook 30 грудня.



У районі тимчасово окупованого Донецька силами ЗСУ було поранено та знищено до десяти озброєних окупантів, знищено дві одиниці військової техніки, ще три — пошкоджено.



Російські війська продовжують наступати на Лиманському та Бахмутському напрямах, намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямках.



На Лиманському напрямку окупанти обстріляли Невське та Діброву Луганської області, а також Червонопопівку та Торське у Донецькій області.



На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл по Вугледару, Пречистівці та Часові Донецької області.



За останні кілька днів на Луганському напрямку українські військові взяли в полон 52 російські окупанти.



ЗСУ за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганській області.