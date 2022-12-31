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Головні події в окупації 30 грудня

31 грудня 2022, 00:25

Головні події в окупації 30 грудня

Політика

Так звані «народні ради» угруповань «Л-ДНР» ухвалили нові «конституції республік». Ці папери передбачають обрання голів угруповань шляхом голосування у «парламенті» та виключають застосування норм українського законодавства.

Суспільство

На території захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції сталися вибухи, які спричинили пошкодження лінії електропередач.

Окупанти встановили особливий режим в'їзду на територію Білгородської області з окупованої території Луганської області з 1 січня 2023 року.

Права людини

Російські військові викрали 30 мерів українських міст, із них семеро людей перебувають у статусі зниклих безвісти.

У російському полоні перебувають 3 392 військовослужбовці України, понад 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими безвісти.

Бойові дії

В окупованій Ясинуватою вдень внаслідок обстрілу загинула жінка.

У Донецьку загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з Об'єднаного угрупування військ Євген Рибаков.

Внаслідок бойових дій на окупованій території Донецької області за останній рік загинув 1091 мирний житель, заявили у угрупуванні «ДНР».

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