По всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів з боку Росії.



Є ймовірність запуску крилатих ракет стратегічною авіацією РФ, повідомляють телеграм-канали, які моніторять ситуацію в повітрі. Також у мережі повідомляють про політ дронів-камікадзе у бік Києва.



У Києві та Київській області влада повідомляє про роботу ППО.

У Києві уламками знищеної ракети пошкоджено машину в Шевченківському районі, повідомляє міська військова адміністрація.

Примірно о 01:20 почався відбій повітряної тривоги у західних, східних та південних областях.



Тривога зберігається у центральній частині країни. З Києва та області продовжують надходити повідомлення про вибухи.



Київську область атакують дрони, підтвердив голова ОВА Олексій Куліба. «Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує», — додав він.

Вдень 31 грудня, Росія вже завдала масованої ракетної атаки по Україні.