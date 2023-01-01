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В Україні — тривога у новорічну ніч через загрозу з повітря

Оновлено
01 січня 2023, 00:51

В Україні — тривога у новорічну ніч через загрозу з повітря

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів з боку Росії.

Є ймовірність запуску крилатих ракет стратегічною авіацією РФ, повідомляють телеграм-канали, які моніторять ситуацію в повітрі. Також у мережі повідомляють про політ дронів-камікадзе у бік Києва.

У Києві та Київській області влада повідомляє про роботу ППО.

У Києві уламками знищеної ракети пошкоджено машину в Шевченківському районі, повідомляє міська військова адміністрація.

Примірно о 01:20 почався відбій повітряної тривоги у західних, східних та південних областях.

Тривога зберігається у центральній частині країни. З Києва та області продовжують надходити повідомлення про вибухи.

Київську область атакують дрони, підтвердив голова ОВА Олексій Куліба. «Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує», — додав він.

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Вдень 31 грудня, Росія вже завдала масованої ракетної атаки по Україні.

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