«ДНР» заявила про поранення 8 мирних жителів під час обстрілу

8 мирних жителів отримали поранення за добу внаслідок обстрілу території, що контролює угруповання «ДНР». Про це повідомив так званий СЦКК ДНР.



Зазначається, що п'ять цивільних було поранено 31 грудня: двоє у Донецьку та троє у селищі Володимирівка.



Окремо повідомляється, що за даними за 1 січня поранено ще трьох мешканців Ворошилівського району Донецька. Обстрілом пошкоджено скління у будівлі «Будинку уряду», бібліотеки ім. Крупській. Зафіксовано прямі влучення до донецького художнього музею та технікуму промислової автоматики, багатоквартирних будинків. Загалом пошкоджено 10 житлових будинків, адміністративну будівлю та ресторан «Буфет». У Куйбишевському районі Донецька відзначено пошкодження складів підприємства, а у Горлівці знову пошкоджено Мічуринську виправну колонію, а також 6 будинків. Понад три тисячі абонентів залишились без світла, 11 котелень було знеструмлено.



Раніше повідомлялося, що мешканець селища Дальнє Мар'їнського району Донецької області отримав поранення в результаті російських обстрілів.