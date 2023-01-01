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Майже 200 окупантів знищили під Бахмутом

01 січня 2023, 16:02

Майже 200 окупантів знищили під Бахмутом

23 бойові зіткнення відбулися 31 грудня на Бахмутському напрямку, внаслідок чого Збройні сили України завдали противнику величезних втрат. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами спікера, росіяни втратили за добу понад 170 людей убитими та близько 200 пораненими.

«Вони не змогли прорвати нашу оборону ще раз, не змогли досягти жодних проміжних цілей», — зазначив Черевий.

Він заявив, що росіянам потрібна оперативна пауза на цьому напрямі, проте вони не можуть її собі дозволити через міф про те, що Путін ніколи не відступає.

«Вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, постійно доставляючи на передній край мобілізованих, колишніх в'язнів та ПВК різного штибу», — підкреслив Черевий.

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