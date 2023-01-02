Росія атакує Україну дронами-камікадзе Працює ППО

Росія запустила іранські дрони-камікадзе на територію України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Повітря. 2 групи мопедів», — написав він, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе.
Повітряну тривогу вже оголошено у південних та центральних областях України.
Судячи за повідомленнями телеграм каналів, одну групу дронів було відправлено у бік Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а другу — у бік Києва.
Повідомлялося про роботу ППО у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях та Києві.
Попереднього разу Росія запустила дрони-камікадзе у новорічну ніч. Як повідомили повітряні сили України, були збиті всі 45 дронів.