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Росія знову направила дрони-камікадзе в Україну

01 січня 2023, 21:47

Росія знову направила дрони-камікадзе в Україну

Росія запустила іранські дрони-камікадзе на територію України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Повітря. 2 групи мопедів», — написав він, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе.

Повітряну тривогу вже оголошено в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Примірно о 21:50 телеграм-канали повідомили про роботу ППО у Херсонській області.

Попереднього разу Росія запустила дрони-камікадзе у новорічну ніч. Як повідомили повітряні сили України, були збиті всі 45 дронів.

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