Росія знову направила дрони-камікадзе в Україну

Росія запустила іранські дрони-камікадзе на територію України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Повітря. 2 групи мопедів», — написав він, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе.



Повітряну тривогу вже оголошено в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.



Примірно о 21:50 телеграм-канали повідомили про роботу ППО у Херсонській області.

Попереднього разу Росія запустила дрони-камікадзе у новорічну ніч. Як повідомили повітряні сили України, були збиті всі 45 дронів.