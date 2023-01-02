Війська РФ обстріляли Донецьку область вночі, пошкоджено будинки

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Вночі війська Росії вели обстріли на різних ділянках вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Так, на Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.



На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.



На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада — пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.



На Лисичанському напрямку — близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади — без жертв.

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА