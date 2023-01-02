Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС

Російські війська заблокували для «фільтраційних заходів» село Половинкине на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська», - розповіли в ЦНС.

Збройні сили України у новорічну ніч вдарили по профтехучилищу №19 у Макіївці, в якому базувалися російські військові в основному з числа мобілізованих. У Міноборони РФ підтвердили обстріл позицій військ РФ у ПТУ і повідомили, що через атаку ЗСУ загинули 63 російські окупанти.