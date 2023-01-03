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Головні події в окупації 2 січня

03 січня 2023, 00:21

Головні події в окупації 2 січня

Суспільство

Шестеро озброєних ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», втекли з території навчального центру у Краснодонському районі Луганської області.

Російські окупанти вивели із обігу гривню на захопленій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Російські війська заблокували для «фільтраційних заходів» село Половінкіне на тимчасово окупованій території Луганської області.

Бойові дії

Удар по накопиченню російських військ у Макіївці, які базувалися в одному з профтехучилищ міста, стався в ніч із 31 грудня на 1 січня. Точна кількість загиблих та поранених залишається невідомою. І українські, і російські блогери пишуть про сотні загиблих та поранених військових РФ. Деякі джерела стверджують, що втрати становлять до 600 людей.

Міноборони РФ вперше прокоментувала те, що сталося лише вдень 2 січня, підтвердивши загибель 63 російських військових внаслідок удару по Макіївці.

В Урзуф Донецької області, що на березі Азовського моря неподалік Маріуполя, привезли мобілізованих російських окупантів.

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19:30
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці
18:25
Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
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16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
15:50
Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС
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