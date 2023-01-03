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Окупанти двічі вночі обстріляли Нікопольщину «Ураганами» та артилерією

03 січня 2023, 08:46

Окупанти двічі вночі обстріляли Нікопольщину «Ураганами» та артилерією

Двічі за минулу ніч Нікопольський район Дніпропетровської області обстріляли війська Росії. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти атакували регіон «Ураганами» та важкою артилерією.

«Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Людей не зачепило. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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