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Російські війська 2 січня вбили мирного жителя у Бахмуті

03 січня 2023, 09:01

Російські війська 2 січня вбили мирного жителя у Бахмуті

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил убито одного мирного жителя, а також одну людину було поранено. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Смерть була зафіксована в Бахмуті, а поранення - на території області.

На даний момент, як зазначають у Донецькій ОВА, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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