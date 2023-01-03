Російські війська 2 січня вбили мирного жителя у Бахмуті

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил убито одного мирного жителя, а також одну людину було поранено. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.



Смерть була зафіксована в Бахмуті, а поранення - на території області.



На даний момент, як зазначають у Донецькій ОВА, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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