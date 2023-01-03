ЗСУ показали, як б'ють по позиціям російських військ у районі Бахмута

За наведенням операторів БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ, українська артилерія накрила зміцнення російських окупантів поблизу Бахмута. Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ВСУ та показали відео удару.



«Зокрема дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І одночасно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом», - пояснили військові.

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