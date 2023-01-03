Армія РФ 79 разів обстріляла Херсонську область за добу, є жертви

Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



За його даними, за добу через російські обстріли загинули 2 особи, 9 жителів регіону отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Армія РФ, як розповів Янушевич, обстрілювала регіон артилерією, РСЗВ, мінометами та танками.

«Херсон армія рф атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки», - розповів він.

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