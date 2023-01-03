Російські війська навряд чи зможуть досягти успіху під Бахмутом на Донеччині в найближчі тижні. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



Там зазначили, що в середині грудня російські військові та проксі-сили «Вагнера» почастішали свої піхотні атаки навколо Бахмута. Проте, на думку британської спецслужби, багато з цих операцій погано підтримувалися.



«За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак, ймовірно, знизилася в порівнянні з піком у середині грудня », — повідомили у розвідці, додавши, що обидві сторони зазнали великих втрат.

Зазначається, що на даний момент російські наступальні операції в цьому районі проводяться лише на рівні взводу або відділення.



«Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні», — наголошується в повідомленні.