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Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу

03 січня 2023, 13:36

Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу

Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська обстрілювали Донецьку область минулої доби авіаційними ракетами, «Іскандерами» та С-300, а також «Градами», артилерією, танками, постраждали десять населених пунктів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені.

Атаковані окупантами міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, смт Велика Новосілка, села Времівка, Веселе, Іванівське, Кам’янка.

Російська армія здійснила 28 вогневих атак. Знищено та пошкоджено військом РФ 9 цивільних об'єктів Донецької області – житлові будинки, льодова арена, приміщення підприємства, гаражі.

«Три удари росіяни нанесли по Дружківці. Ракети С-300 та Іскандер поцілили у житловий сектор й промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства, поранено мирного жителя. Втретє по місту завдали авіаудар ракетою Х-55, зруйновано льодову арену. У Краматорську внаслідок влучання двох «Іскандерів» є жертви та поранені. Серед загиблих - 24-річний співробітник поліції, який перебував при виконанні службових обов’язків», - розповіли правоохоронці.

Зазначається також, що у Бахмуті під час артилерійських обстрілів загинув мирний житель.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 84 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 34227 осіб, серед них 5079 – діти, 1993 – люди з інвалідністю.

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