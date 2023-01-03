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Краматорськ знову під ударом

03 січня 2023, 15:19

Краматорськ знову під ударом

Краматорськ Донецької області вдень знову потрапив під удар російських окупантів. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Мер закликав перебувати в укриттях, а також повідомив про пораненого.

Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що по Краматорську завдано ракетного удару. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, який працював на місці.

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Нагадаємо, раніше Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару по Краматорську.

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