Війська РФ обстріляли тролейбусне депо у Херсоні

Фото: Telegram / Херсонська міськрада

Російські окупанти обстріляли територію комунального підприємства «Херсонелектротранс». Про це повідомила голова міської військової адміністрації Галина Лугова.



«Серйозне влучення сталося в один із тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поряд... Всього на підприємстві знаходилися 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибиті вікна. Крім того, зафіксовано потрапляння до адмінбудівлі підприємства», - йдеться в повідомленні.



Ще один з тролейбусів перебував у боксі, він уцілів.



За словами Лугової, донедавна на території депо знаходилися тролейбуси, які не належали підприємству, проте їх було вивезено.



"Завдяки тому, що Херсон вчасно повернув постачальнику чотири тролейбуси, які були на зберіганні в КП "Херсонелектротранс", ми уникли ситуації, коли маємо сплачувати збитки за пошкоджене майно", - повідомила вона.



Постраждалих від обстрілу немає.



У міськраді наголосили, що з моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста: потреби у перевезенні покривалися та покриваються автобусами підприємства ХКТС.