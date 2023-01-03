Головні події в окупації 3 січня

Суспільство



На окупованій частині Запорізької області запроваджено перепустки для переміщення регіоном цивільних автомобілів.



Уряд Росії обіцяє програму пільгової іпотеки для підконтрольних угруповань «ДНР» та «ЛНР» територій, а також для захоплених районів Херсонської та Запорізької областей.



Права людини



Окупанти катували 51-річного жителя Голої Пристані Херсонської області Петра Поточняка та, ймовірно, його дружину. Звуки тортур та крики батька під час знущань змусили слухати телефоном 25-річного сина чоловіка. За допомогою катування батька окупанти хотіли схилити Антона Поточняка до «допомоги російської армії».



Бойові дії



Донеччанин отримав поранення сьогодні під час обстрілу, мешканка селища Олександрівка загинула. Крім цього, у угрупуванні «ДНР» заявили про поранення дитини в Оленівці, двох людей у Благодатному.



Внаслідок обстрілу окупованої Кремінної Луганської області загинула жінка.



Українські військові у Бахмуті (до декомунізації – Артемівськ) Донецької області створили «500 рубежів оборони», заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.



В окупованому Токмаку Запорізької вранці було завдано удару по корпусу тубдиспансеру. Як повідомляє «РІА Мелітополь», у будівлі лікарні базувалися російські військові. Представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов стверджує, що у будівлі були «хворі мирні жителі».

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