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Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу

04 січня 2023, 11:15

Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу

Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

За минулу добу правоохоронці зафіксували 21 злочин військ РФ проти мирного населення Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

Окупанти вдарили по 10 населених пунктів регіону. Обстріляні за добу міста Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Соледар, смт Велика Новосілка, села Веселе, Кам'янка, Красногорівка. Російські війська обстрілювали Донецьку область ракетами, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерією.

Знищено та пошкоджено 7 цивільних об'єктів – житлові будинки та інфраструктуру.

За інформацією поліцейських, два ракетні удари завдали війська РФ по Костянтинівці, у місті пошкоджено будівлю підприємства. Повідомляється, що інформації про постраждалих не надходило.

«У Краматорську є поранений мирний житель після влучання ракети на околиці міста. Курахове росіяни чотири рази обстріляли з артилерії. Загинула цивільна людина, є травмовані. Руйнувань зазнали щонайменше 2 багатоквартирні та 2 приватні будинки, магазин. Маємо пораненого і в Гірнику, пошкоджено приватне житло», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 28 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34 255 осіб, серед них 5079 – діти, 1994 – люди з інвалідністю.

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