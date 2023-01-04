У Донецьку під обстріл потрапив Петрівський район, поранено чоловіка

В окупованому Донецьку під обстріл потрапив Петрівський район.



Як повідомляють очевидці, один із «прильотів» — на вулиці Родіонова.





У так званому «штабі тероборони ДНР» заявляють про поранення чоловіка у Петрівському районі.



Дивіться також:



