Армія РФ з передмістя Бахмута вивезла до Ростова-на-Дону близько 30 осіб — ЦНС

Російські окупанти вивезли з передмістя Бахмута до Ростова-на-Дону близько 30 людей. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

«Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію», - розповіли в ЦНС.

Крім того, в ЦНС припускають, що окупанти здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки для отримання аналогічних підстав для примусової евакуації місцевих у фільтраційні табори та подальшого затримання чи розселення людей у віддалених регіонах РФ.

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