Обстріл тролейбусного депо у Херсоні: 19 тролейбусів пошкоджено, 3 з них не підлягають відновленню

Внаслідок обстрілу комунального підприємства «Херсонелектротранс» у Херсоні пошкодження зазнали 19 тролейбусів, 3 з них – не підлягають відновленню. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.



«Днями російська армія обстріляла міське комунальне підприємство „Херсонелектротранс”. Приміщення, в якому були тролейбуси, зазнало пошкоджень. Через російську атаку пошкоджено 19 тролейбусів, з них 3 - не підлягають відновленню. На щастя, люди внаслідок удару по комунальному підприємству не постраждали», - йдеться в повідомленні.



3 січня російські війська обстріляли Херсонську область понад 70 разів, відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.